Le gras c’est la vie !

En cette phase de carnaval, où les festivités reprennent après deux années tronquées, profitez de cette période qui se tient traditionnellement entre l’Épiphanie (jour de la présentation de Jésus aux Rois mages) et mardi gras qui a lieu, cette année le 1er mars. Avant quelques semaines de maigre, place au gras !

À la base, Mardi Gras est une fête païenne romaine célébrant la fin de l’hiver, les Calendes de mars, pendant laquelle les interdits étaient transgressés et les déguisements autorisés, parfois en échangeant les rôles. Les masques, en outre, étaient utilisés pour exorciser les démons. Enfin, cette fête de fin d’année selon le calendrier romain rendait hommage au dieu Mars et faisait coïncider le calendrier lunaire avec le calendrier solaire. Ces cérémonies marquant le renouvellement de la nature ont été récupérées par la religion catholique.

Célébré 47 jours avant Pâques, le jour de Mardi Gras change chaque année et symbolise les derniers repas gras qui étaient autorisés avant le Carême. En faisant bombance à l’occasion de Mardi gras, les Chrétiens savourent donc une dernière fois des mets riches et copieux avant d’observer un régime alimentaire plus austère.

On épuisait notamment les réserves d’œufs et de beurre qui ne seraient pas utilisées pendant le jeûne du carême pour faire…des crêpes. La maison Hugo & Victor par exemple vous invite à célébrer cette fête gourmande et généreuse avec l’un des desserts préférés du chef Hugues Pouget : les délicieux beignets fourrés, autre spécialité de cette période.

En Italie, pays ayant gardé une profonde identité catholique, Mardi Gras est resté un jour particulièrement important et est fêté par tous. Les Italiens sortent dans les rues déguisés et jettent des confettis.

A Venise notamment, dès le XIe siècle, Mardi Gras est célébré et encouragée par les autorités qui y voient une occasion de renforcer l’esprit civique.

Aujourd’hui, nous avons surtout conservé l’esprit festif, convivial et de travestissement, moment d’abondance où la chair est partagée et où le vin coule à flots. Durant les Gras de Douarnenez, le plus important carnaval de Bretagne, le roi, surnommé Den’Paolig, est intronisé le premier soir et brûlé à la fin de la semaine sur le port de la ville (du 26 février au 2 mars 2022).

Le Carnaval de Limoux qui date du XVIIème siècle est parmi les plus fameux (et les plus longs puisqu’il dure près de trois mois !). Selon une tradition populaire, les meuniers parcouraient la ville et distribuant des dragées et de la farine. Du 19 février au 6 mars, la ville d’Albi se parera de chars et de costumes et le maire remettra les clefs de la ville à la Reine du carnaval. Dans les rues du vieux Annecy c’est du 11 au 13 mars que les festivités auront lieu tandis qu’à Bordeaux ce sera le premier dimanche de mars (6 mars 2022). Toulouse, Menton, Nantes, Granville, Cholet ou encore le fameux carnaval de Nice sont parmi les plus célèbres de ces fêtes françaises. En effet, le carnaval de Rio et de Venise sont imbattables en termes d’ambiance !

Deborah Rudetzki