Les vacances d’hiver peuvent être synonymes de voyages au soleil ou de pentes enneigées, mais elles peuvent être aussi l’occasion d’emmener les bambins au théâtre pour les ouvrir au monde et les initier à la beauté des mots et du geste. Le cinéma et les jeux vidéo c’est bien, l’art vivant, c’est mieux ! Le Théâtre Paris-Villette, notamment, s’est fait une spécialité de pièces pour le jeune public et propose, une fois encore, de les conduire dans un univers qui leur parle sans être puéril.

Petite est perdue dans la forêt. Entre rêve et cauchemar, la peur de la nuit est au centre de La Langue des Oiseaux, un conte initiatique qui touche l’enfant qui est en nous. Une vieille femme « toute froissée » lui fait alors « un beau manteau d’histoires » et Petite apprivoise ses craintes. Un oiseau à deux têtes pose des devinettes, les rochers prennent vie, le feu s’embrase et la pluie se met à chanter. Avant l’aube, Petite a appris à parler la langue des oiseaux. Le danger s’éloigne et les monstres de l’imagination s’évanouissent pour laisser place à des compagnons de jeu. La jeune auteur Lucie Grunstein nous donne la main pour que l’espace hostile devienne habitable, et que les enfants comprennent l’importance de nommer les choses afin qu’elles n’effrayent plus. Comme Petite, en découvrant, en apprivoisant, chacun de nous peut se libérer de ses peurs et de ses angoisses.

À travers un dispositif qui mêle vidéo, superbes ombres chinoises, marionnette et travail sur les sons, notamment de la nature, le metteur en scène Roman Jean-Elie offre un moment poétique dès 7 ans, mais qui se laisse regarder par les grands enfants que nous sommes. Prenez ce chemin initiatique en famille.

Théâtre Paris Villette

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/la-langue-des-oiseaux-2/

Du 17 février au 6 mars 2022

Texte Lucie Grunstein/mise en scène Roman Jean-Elie/avec Isis Ravel

Deborah Rudetzki