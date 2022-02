Zouma torture un chat : la cruauté n’a pas place sous le maillot des Bleus !

Opinion Internationale réclame l’exclusion du footballeur Kurt Zouma de l’équipe de France . Le crime commis ? La maltraitante de son chat qu’il a fièrement diffusée sur les réseaux sociaux dans une vidéo aussi courte que choquante.

On n’exige pas des joueurs de foot, si grassement payés, d’être des intellectuels ou des modèles de vertu, mais en portant le maillot de l’équipe nationale, ils sont investis d’un certain devoir d’exemplarité. Des ordures pareilles n’ont rien à faire dans une équipe nationale, qui plus est celle qui a, et de très loin, la plus forte audience et la plus grande influence sur les jeunes. Il n’y a pas que Zouma. Benjamin Mendy, défenseur international de Manchester City, est accusé de sept viols et d’une agression sexuelle au Royaume-Uni. Certes, ils sont présumés innocents. Mais en attendant, qu’ils dégagent !

Michel Taube