La réussite du premier gala d’Or Bleu met l’eau à la bouche

Samedi 5 février, l’association humanitaire Or Bleu tenait son premier gala à Neuilly-sur-Marne dans l’est parisien. Ambiance et ambitions d’avenir au programme.

Faire ruisseler le projet tout en participant à son développement. L’association l’Or Bleu, née en 2015 sous l’impulsion de Yassine Benserida, a sans conteste pris du galon samedi 5 février. Elle s’adonne depuis bientôt sept ans à rendre l’eau potable accessible en Afrique. Mais ce week-end, l’association s’est à son tour rendue accessible en se faisant connaître davantage par le biais d’un gala qui a réuni 226 convives et personnalités.

Des figures importantes de l’humour comme Yass et Youss Wahid, Zaef Maiga, et Wahid Moorad KTB étaient présentes lors du dîner. Côté artistique toujours, les peintres Salah et Soraya, la chanteuse Mennel, le DJ Moh Green, sans oublier les danseurs Aylane et Kiara Prince, ainsi qu’Oïra et Stechea ont successivement animé la soirée des convives.

À cela, les chefs pâtissiers de renom Yann Couvreur et Philippe Conticini ont ajouté leur grain de sel, ou plutôt de sucre, puisqu’ils ont été en charge de la réalisation des desserts. Pour accompagner Sarah Harriz, l’ambassadrice de la soirée, la jeune femme a pu compter sur les services du speaker de radio Générations en la personne de Lamal El Pistolero.

101 puits creusés depuis 2015

Au-delà de sa quête de visibilité, l’association Or Bleu espérait pouvoir promouvoir son projet « One million », au travers de la soirée. Une action supplémentaire visant à montrer ô combien une « petite » action ici, en France, peut changer la vie à des individus de l’autre côté de la Méditerranée.

Ou bien prouver comment les 101 puits creusés depuis 2015 par l’association, participent à résorber les écarts d’accès à l’eau potable au Togo, au Mali et au Niger. Tout cela grâce à la générosité d’anonymes donateurs que l’association remercie tout particulièrement.

Michel Taube faisait partie des invités d’honneur, au côté de la journaliste pour CNews Diana Kherfallah, de Michele Peyron et Ludovic Mendes, tous deux députés LREM, ainsi que Ludovic Toro, maire-médecin de Coubron.

Noé Kolanek