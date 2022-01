Michel Taube sur Sud Radio

Faut-il limiter le pantouflage à l'international ? Les cas Fillon et Baroin interrogent !

L’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a rompu les câbles sous-marins reliant le pays aux réseaux Internet et téléphoniques mondiaux.

Ils sont morts du Covid alors qu’ils auraient dû vivre. Ils font partie des 511 martiniquais que la maladie a emporté lors de la 4ème vague, et qui seraient vivants aujourd’hui s’ils avaient été vaccinés !

La centralisation des données sanitaires et médico-sociales peut être un atout extraordinaire, comme un danger pour les libertés individuelles. Explications.

Mis à mal par les sondages, le classant dernièrement quatrième de la présidentielle, le candidat a affirmé qu’il ne faudrait plus accueillir dans les mêmes salles de classe les enfants handicapés que les autres élèves.

Opinion Internationale a fêté ses 10 ans le 13 décembre 2021 dans l'Aérogare des Invalides à Paris en présence d'une centaine d'invités et personnalités. Retour en images sur la soirée phare d'une décennie.

Revivez le débat du 10h-Midi de Valérie Expert en compagnie de Michel Taube, Karl Olive, Jad Zahab et Lucas Jakubowicz.

On peut être un ami des animaux et défendre les filières de production du foie gras français (et alsacien) ! A Illkirch-Graffenstaden, commune de 27.000 habitants dans l’Eurométropole strasbourgeoise, connue notamment pour…