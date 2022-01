Événement : 66 ans de cinéma panafricain en 125 films 

Depuis le 12 janvier et jusqu’au 27 février 2022, le Forum des Images à Paris célèbre les 66 ans du 7ème art panafricain. Visionnage de longs et courts métrages, master-class, cours de cinéma et rencontres sont à l’honneur.

« Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore »

En 1962, à Kampala, l’écrivain nigérien, metteur en scène et Prix Nobel de littérature, Wole Soyinka avait prononcé cette phrase choc en réponse au mouvement de la négritude. Ainsi, le Forum des Images a choisi comme titre pour annoncer les festivités : « Tigritudes ». Cet hommage au cinéma panafricain a été conçu par les réalisatrices Dyana Gaye, nominée aux Césars 2008 du meilleur court-métrage pour son film poignant Deweneti et Valérie Osouf, auteur de Par-delà les Territoires. Les deux femmes ont mis en lumière la culture du continent encore largement méconnue. D’ailleurs, de nombreux films sont inédits en France et plusieurs œuvres ont été longtemps censurées dans leurs pays.

Électrique, la programmation tient ses promesses.

125 films de 44 pays différents pour retracer l’histoire du cinéma de 1956 à aujourd’hui, les objectifs étaient ambitieux pour couvrir ce vaste sujet. Mission accomplie. Ce cycle de cinéma projeté par ordre chronologique mêle les œuvres arabophones, anglophones, francophones, africanophones et lusophones pour retranscrire les courants et la diversité cinématographique de l’Afrique.

Par ailleurs, « Tigritudes » représente aussi un moment de rencontre entre les artistes et leur public. Les spectateurs pourront échanger avec Alice Diop, réalisatrice du documentaire « Nous », Bénédicte Alliot, directrice de la Cité internationale des arts ou encore Nabil Djedouani, comédien, cinéaste, fondateur des archives numériques du cinéma algérien et bien d’autres !

Pour rythmer les nombreux visionnages, 2 master-classes et 6 leçons de cinéma (les week-ends) témoigneront de la richesse du continent. Laissez-vous tenter pour découvrir l’univers et les perspectives qu’offre le cinéma panafricain.

Fanny David