Coupées du monde pendant cinq jours, les îles Tonga enfin secourues par l’Australie et la Nouvelle-Zélande

L’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai du 15 janvier, la plus puissante enregistrée depuis 1883, a rompu les câbles sous-marins reliant le pays aux réseaux Internet et téléphoniques mondiaux. Des premiers secours ont atterri jeudi 20 janvier, cinq jours après la catastrophe.

Des plages délavées et une végétation noircie. Jusqu’à il y a peu, seules des images satellites ont pu témoigner de la dévastation subie par l’archipel situé en Polynésie. Alors que les paysages des îles Tonga abondent habituellement les cartes postales de rêve, la nation du Pacifique s’est transformée en quelques minutes en un monde postapocalyptique.

Samedi 15 janvier 2022, la puissante éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai – entendue jusqu’à l’autre bout du monde, en Alaska - a dispersé cendres, gaz et pluies acides dans toute la région, avant d’être suivi par un tsunami dévastateur, avec des vagues allant jusqu’à 15 mètres de hauteur. La catastrophe a entraîné la rupture du câble de télécommunications avec l’extérieur.

Heureusement inhabitée, l’île abritant le volcan, située à proximité des Tonga a été grandement détruite par le phénomène éruptif. Seules deux îles et une vaste étendue d’eau ne subsistent de la catastrophe. L’éruption a perturbé à la fois le trafic aérien et maritime, avec des vagues de plus d’un mètre de haut ressenties jusqu’au Pérou et de fortes marées en France, parmi les quelques conséquences internationales de ce drame.

Seuls au monde pendant cinq jours

Soudainement coupés du monde, les 100 000 habitants des îles Tonga ont découvert une vie qui paraît impensable en 2022 : sans réseau Internet ni mobile. Et au-delà de son isolement, la population fait part « de besoins humanitaires des plus urgents, dont font partie l’eau potable et la nourriture », a rapporté mercredi 19 janvier le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, précisant que « toute l’agriculture locale est ruinée ».

Même si le bilan officiel fait pour l’heure état de trois décès, l’ONU estime que « 84 000 personnes environ, soit plus de 80 % de la population des îles Tonga », ont été affectées directement ou indirectement par l’éruption. Parmi les plaintes des locaux : évidemment la pénurie alimentaire à venir, mais également « la rupture des liaisons extérieures », toujours selon la déclaration de Stéphane Dujarric.

Des voisins à la rescousse des Tonga

La piste de Tongatapu, l’île principale de l’archipel, a été dégagée de l’épaisse couche de cendres rendant jusqu’alors impossible son utilisation, après quatre jours d’intense travail des autorités locales. Un appareil « C17 Globemaster a [ainsi] quitté la base australienne d’Amberley [en direction des Tonga] », a assuré le ministre du développement international et du Pacifique australien Zed Seselja, après que la nation ait vécu cinq jours en autarcie. Suivi d’un deuxième transport aérien dans la journée.

De son côté, la Nouvelle-Zélande a envoyé un avion militaire acheminant « des conteneurs d’eau, des kits d’hygiène, des abris temporaires, des générateurs et des équipements de communication », a précisé la ministre des affaires étrangères néo-zélandaise, Nanaia Mahuta. Deux navires néo-zélandais et un australien ont mis le cap vers l’archipel dans le même temps.

La Chine s’apprête, quant à elle, à envoyer des produits de première nécessité.

