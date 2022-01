Amours de jeunesse, amours toujours ?

L’équipe qui nous avait déjà régalé avec Les Petites Reines, revient sur scène avec Songe à la douceur, adapté du roman éponyme de Clémentine Beauvais, lui-même librement inspiré de Eugène Onéguine de Pouchkine et de Tchaïkovski.

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c’est l’été, et il n’a rien d’autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein d’ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les sépare pour de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana s’est affirmée, elle est mûre et confiante ; Eugène s’aperçoit, maintenant, qu’il ne peut plus vivre loin d’elle. Mais voudra-t-elle encore de lui ?

Songe à la douceur est une comédie musicale aux couleurs électro, pop-rock. Les thèmes abordés sont extrêmement saisissables : l’amour, l’amitié, le désir, le deuil.

Songe à la douceur est une invitation à découvrir ou redécouvrir le mythe d’Eugène Onéguine. C’est un objet inclassable. À la fois épique et intime, il vogue entre fantasme et réalité, fantaisie et gravité. Songe à la douceur raconte comment les souvenirs qui rejaillissent éclairent notre avenir d’une lumière nouvelle.

La mise en scène de Justine Heynemann, également créatrice de la compagnie Soy Création, est créative et lumineuse et les dialogues sont toujours aussi ciselés. L’énergie qu’offre sur scène la troupe, notamment Rachel Arditi, fait plaisir à voir. On ressort de Songe à la douceur avec des réminiscences de premiers baisers et une envie de retrouver amis et amours trop longtemps oubliés.

Songe à la douceur

Du 26 janvier au 6 février 2022 au Théâtre Paris-Villette

211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris

rencontre et ateliers autour du spectacle

• ven 28 janvier (à l’issue de la représentation) rencontre avec l’équipe artistique et rencontre/dédicace avec l’autrice Clémentine Beauvais

• sam 29 janvier (11h-12 h 30/13h30-15 h) masterclass d’écriture « Parlons-nous d’amour » (ados/adultes) avec Justine Heynemann, metteuse en scène du spectacle (3 €/personne, gratuit pour les détenteurs du pass tpv, sur réservation)

Deborah Rudetzki