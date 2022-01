Événement : la saison 2022, année de célébration pour Molière ! 

Pour le 400ème anniversaire du baptême de Molière — dont on ne connaît pas la date de naissance exacte —, de nombreuses célébrations ont lieu partout en France. Que ce soit au théâtre, au cinéma, à la radio ou à la télévision, tous les prétextes sont bons pour retrouver cette grande figure qui symbolise à elle seule la quintessence de notre culture.

Le cinéma en direct de la Comédie-Française

Le samedi 15 janvier à 20h10, la Comédie-Française lance sa saison Molière puisque plus d’une vingtaine de pièces lui rendront hommage soit au Français soit au Vieux Colombier. Au programme de cette soirée, Le Tartuffe ou l’Hypocrite mis en scène par Ivo Van Hove et interprété par Claude Mathieu, Denis Podalydès, Loïc Corbery, Christophe Montenez, Dominique Blanc, Julien Frison et Marina Hands.

200 cinémas répartis dans toute la France accueilleront leur public, féru de théâtre, pour une diffusion en direct de la salle Richelieu à Paris.

À chacun son format pour fêter la langue de Molière

D’autres rendez-vous exceptionnels auront lieu d’octobre à juin pour mettre en lumière le génie de l’acteur, auteur, metteur en scène et chef de troupe qui répond au grand nom de Molière.

Très prochainement, France Télévision lance Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres… mis en scène par Julie Deliquet. De nombreux DVD sont aussi en vente comme Le Misanthrope réalisé par Clément Hervieu-Léger ou Les Fourberies de Scapin mis en scène par Denis Podalydès.

Du côté de l’audio, Molière fait un carton plein. Expodcast, Drameducation ou Molière, le chien et le loup sont des podcasts respectivement lancés par France Musique, RFI et France Inter. À leur manière, ils abordent la vie de Molière, son art et s’attachent à transmettre les messages de ses pièces.

Les expositions sont aussi un bon moyen de s’imprégner de ses créations reconnues à l’international. Ainsi, la Ville de Versailles s’est mobilisée pour retracer la vie et l’œuvre de ce génie du théâtre dans l’exposition « Molière, la fabrique d’une gloire nationale ». De son côté, la Comédie-Française a mis en lumière différentes thématiques de l’artiste : « Molière aux mille visages », « Molière sur scène », « Molière en couleur » parmi d’autres !

Le Château de Versailles prépare lui aussi les festivités. Pour célébrer les 400 ans de Molière, l’Opéra royal ouvre ses portes de janvier à juin. Trois comédies-ballets et de nombreux concerts auront lieu afin de rendre hommage à ce grand auteur. Sans oublier, le Mois de Molière, festival majeur de la scène artistique française, qui laissera cette année une grande place aux œuvres du dramaturge tout au long du mois de juin.

Pour l’écrivain français le plus lu, le plus joué et le plus traduit dans le monde, les célébrations ne s’arrêtent pas là. En effet, une statue à l’effigie du chef de troupe sera élaborée par Xavier Veilhan, artiste peintre, sculpteur et photographe.

De même, à Pézenas où, selon Marcel Pagnol, Jean-Baptiste Poquelin est devenu Molière, une statue sera érigée et un vaste programme permettra de retrouver l’enfant chéri du pays où il vécut de nombreuses années.

Récapitulatif des célébrations :

La saison de la Comédie Française aura lieu du 15 janvier au 25 juillet 2022 inclus. Retrouvez le programme détaillé sur ce lien.

Les rendez-vous au cinéma sont disponibles ici et se tiendront du 15 janvier au 9 juin 2022.

Découvrez l’exposition « Molière, la fabrique d’une gloire nationale » organisée par la Ville de Versailles du 15 janvier au 17 avril 2022.

Les différentes expositions de la Comédie-Française :

Molière aux mille visages — Salle Richelieu 15 janvier à juillet

Molière sur scène — Vieux-Colombier 28 janvier à juillet

Molière en couleur – Studio 26 janvier à juillet

Retrouvez l’ensemble des informations concernant les expositions ci-dessus.

Voici la programmation du cycle Molière à l’Opéra royal de Versailles en 2022 :

Jeudi 13 janvier 2022 : concert Les Plaisirs de Versailles

Vendredi 14 janvier 2022 : concert Le Ballet des Jean-Baptiste (Jean-Baptiste Lully et Molière)

Dimanche 30 janvier 2022 : concert Psyché

Du 13 au 17 avril 2022 : Le Malade Imaginaire avec Guillaume Gallienne et la troupe de la Comédie-Française

Du 9 au 19 juin 2022 : Le Bourgeois Gentilhomme, mis en scène par Denis Podalydès

Retrouvez juste ici la programmation du Mois de Molière.

Fanny David