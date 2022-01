Thibaud Philipps, Maire d’Illkirch-Graffenstaden : « valorisons nos filières foie gras et le patrimoine gastronomique français, Madame / Monsieur le Président ! »

On peut être un ami des animaux et défendre les filières de production du foie gras français (et alsacien) !

A Illkirch-Graffenstaden, commune de 27.000 habitants dans l’Eurométropole strasbourgeoise, connue notamment pour son lycée hôtelier Alexandre Dumas et son pôle d’innovations technologiques (les prochains traitements contre le cancers et de nouvelles promesses de l’ARN-messager pourraient en sortir bientôt), le jeune Maire (bientôt 31 ans), Thibaud Philipps, adresse un vœu de circonstance au prochain président de la République qui sortira des urnes le 24 avril 2022 :

« Mon vœu le plus cher ? Que le prochain chef de l’Etat conforte le patrimoine gastronomique français en aidant notamment à l’obtention de l’appellation « foie gras » pour les producteurs qui utilisent des méthodes modernes sans gavage industriel des canards et des oies. »

En effet, on peut produire de l’excellent foie gras en se préoccupant du sort des animaux et en développant de nouvelles techniques qui permettront à terme aux producteurs français d’enterrer le gavage industriel. Ce devrait la priorité des autorités françaises !

Comme toujours en France, il faut dépasser les postures idéologiques : la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, a interdit le foie gras à la table de l’hôtel de Ville ? Le maire d’Illkirch, lui, qui a signé la Charte L124 des villes amies des animaux, a adressé ses voeux à ses concitoyens en inventant un baeckeoffe au foie gras avec les élèves du CSFA Adrien Zeller de sa commune [voir la vidéo ci-dessous]. Au même moment, sa collègue écologiste de Schiltigheim enfreignait le dogme de sa paroisse politique en mettant à Noël un bloc de foie gras dans les colis livrés aux personnes âgées de sa commune… Sandrine Rousseau, plutôt que de s’attaquer à Fabien Roussel, ferait mieux de lire le regard de Deborah Rudetzki, notre édito anti-woke dans l’assiette et, surtout, venir suivre un stage de gastronomie française en Alsace !

Retour à Illkirch-Graffenstaden… A Opinion Internationale, on dit souvent que « tout se tient » : le jeune maire tenterait-il de le prouver tous les jours ? Thibaud Philipps est sur tous les fronts et inaugure ce matin-même le premier « testodrome » de France sur la place centrale de la commune qui permettra à ses concitoyens de se tester en même temps que de se vacciner contre la Covid. Il a offert des milliers de masques FFP2 aux enseignants de sa commune et obtenu depuis un an de nombreuses dérogations de la préfète, sur la base de dossiers techniques fiables (ah l’intendance !), permettant à ses habitants de mieux vivre avec la Covid.

Thibaud Philipps, un Maire 360 degrés ? Celui qui a l’étoffe de devenir le futur patron de la droite alsacienne, surveille de près l’Eurométropole strasbourgeoise et ses 33 communes qui regroupent plus de 500.000 habitants. La gouvernance erratique de la présidente Pia Imbs est de plus en plus fragilisée et pourrait changer la donne bien plus tôt que prévu. A quelques jours d’une visite éclair d’Emmanuel Macron en Alsace (dont on se demande sérieusement si la consolidation du maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg entre dans les priorités de la présidence française de l’Union Européenne), Thibaud Philipps se dit attaché à promouvoir Strasbourg et l’Alsace, non seulement dans la Région Grand Est présidée par son ami Jean Rottner dont l’édile d’Illkirch est aussi conseiller régional, mais aussi à Paris comme dans le cœur des Français ! Et l’Alsace en a bien besoin ! Mais cela c’est une autre histoire, un autre vœu !

Michel Taube

Avec le Maire Thibaud Philipps, Opinion Internationale inaugure une rubrique exceptionnelle ; jusqu’au 31 janvier, des personnalités de tous horizons adresseront leur voeu le plus cher au prochain, à la prochaine président(e) de la République. Un premier volet, symbolique, des différentes initiatives qui nous permettront de couvrir l’élection présidentielle !

…