Cadeaux solidaires

Et si cette année pour Noël on misait sur des cadeaux durables, créatifs et solidaires ?

Trousses éco-conçues

Fabriquée à la main avec amour par les deux créateurs en Seine-et-Marne, cette trousse de toilette a été conçue dans le but de pouvoir emmener avec vous tout votre nécessaire de votre brosse à dents (en bambou) à votre dentifrice (fait maison) en passant par votre shampoing (solide). Sa doublure en tissu upcyclé et sourcé chez Emmaüs rend chacune d’entre elles uniques et originales. Chaque trousse vendue permettra la plantation d’un arbre dans la commune nommée “Les Grandes-Ventes” (76) en Normandie.

Prix : 30€00

Disponible en exclusivité sur l’E-shop (https://eyden.eu/index.php)

On dessine sur la table

Qui n’a jamais rêvé de colorier sur les meubles ? Un rêve (généralement interdit) que Les Drôles de Bouilles, une start-up lilloise, ont réalisé en inventant la Coloritable, petite table à hauteur d’enfants à colorier à l’infini et qui a plus d’un tour dans son sac (récréative, pédagogique, responsable, durable et solidaire). Adapté de la pédagogie Montessori, ces tables ont été imaginées en collaboration avec des professionnels de la petite enfance. Au-delà du simple coloriage, elles favorisent l’autonomie des enfants. Avec la Coloritable fini les milliers de coloriages papier qui finissent à la poubelle chaque année. Le bois des petites tables est issu de forêts gérées durablement en France. Quand on a fini de jouer, un simple coup d’éponge, et le tour est joué !

Et pour achever de vous convaincre : toutes les 50 tables vendues, les Drôles de Bouilles équipent un service hospitalier pédiatrique en France pour adoucir les séjours difficiles des enfants.

Prix : 99,50€

www.drolesdebouilles.fr

Lien de téléchargement des visuels : https://drive.google.com/drive/folders/1b0s60rAPm7ywQWbA0y_Dn6jsKiLd9mR-?usp=sharing

Deborah Rudetzki