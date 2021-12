Créée il y a six ans, sous les auspices du Festival de Cannes, la Semaine du Cinéma Positif consacre un cinéma qui change notre regard sur le monde, interroge son industrie et met son art au service des générations futures. Le cinéma positif dénonce les injustices et met en lumière les situations auxquelles nous avons parfois du mal à nous confronter. Il rassemble, fait bouger les lignes, influence nos modes de pensées, nos comportements et invite les citoyens du monde entier à s’engager.

La soirée de remise des prix de la 6e Semaine du Cinéma Positif aura lieu le lundi 13 décembre au soir au cinéma Publicis à Paris.

Cette soirée sera l’occasion pour l’Institut de l’Economie Positive de décerner quatre prix récompensant le meilleur du Cinéma Positif de l’année 2021.

Un prix d’honneur du Cinéma Positif sera remis aux réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano (Intouchables, Hors normes, Samba…) pour leur engagement par le Président du Conseil de surveillance de l’Institut de l’Economie Positive Jacques Attali. Le prix du meilleur court-métrage positif sera quant à lui remis le 9 décembre à l’occasion de la remise du palmarès des Megacities Shortdocs par la Présidente de l’Institut de l’Economie Positive, Audrey Tcherkoff.

Bigger Than Us de Flore Vasseur sera récompensé du prix du meilleur long-métrage documentaire positif qui lui sera remis par la Maison de haute joaillerie Tournaire.

Le président du jury, le réalisateur roumain Radu Mihaileanu (La source des femmes, Le concert) dévoilera lors de la cérémonie le prix du meilleur long-métrage de fiction positif de l’année 2021 à l’un des dix longs-métrages en compétition :

A GOOD MAN, de Marie-Castille Mention-Schaar (France)

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT, de Lee Daniels (USA)

DÉSIGNÉ COUPABLE, de Kevin Macdonald (USA, UK)

DEUX, de Filippo Meneghetti (France, Belgique, Luxembourg)

LA FRACTURE, de Catherine Corsini (France)

LA TERRE DES HOMMES, de Naël Marandin (France)

L’ÉVÈNEMENT, d’Audrey Diwan (France)

ROUGE, de Farid Bentoumi (France, Belgique)

SOUND OF METAL, de Darius Marder (USA)

UN TRIOMPHE, d’Emmanuel Courcol (France)

Le jury se compose également des actrices Frédérique Bel (Camping, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, Vilaine) et Léopoldine Huygues Despointes, de l’auteur et acteur Adda Abdeli et d’Yves Bigot, le Directeur Général de TV5 Monde.

La cérémonie de remise des prix se tiendra à 20h. La soirée se poursuivra par un échange avec la réalisatrice Flore Vasseur suivi de la projection de son documentaire Bigger Than Us à 21h.

L’inscription à cette soirée ouverte au grand public se fait ici.

Deborah Rudetzki