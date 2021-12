24…23…22… prêts ? Partez pour Noël !

On les attendrait presque autant que Noël. Avec leurs cases remplies de douceurs, les calendriers de l’Avent ont pour don d’étouffer notre impatience du 25 décembre avec des surprises de plus en plus originales pour petits et grands.

Car, non seulement les enfants raffolent de ses chocolats et friandises, mais les parents se prêtent désormais eux aussi au jeu en s’achetant des calendriers plus « adultes ». Alcool, fromages, plaisirs coquins… A chaque préférence son calendrier. Tour d’horizon de nos coups de cœur 2021, des plus classiques aux plus imprévisibles.

Les originaux

Guinot

Chic et festif, ce calendrier de l’Avent tout en beauté va vous faire aimer (encore plus) les fêtes ! Derrière ses 24 fenêtres, se cachent 24 produits Guinot et MastersColors avec une magnifique surprise pour le jour J. Elégant et glamour avec ses trois ors (jaune, rose et blanc), il est particulièrement généreux. Sous forme de livre grand format, 1,7 kg de produits se cachent. Quant à son prix… 89€ pour une valeur réelle au ml de 280€, c’est une affaire en… or !

Pour vous ou pour vos proches, succombez à la tentation Guinot !

Prix : 89€

Domaine François Weck et Fils

Attendre patiemment Noël en dégustant du vin alsacien… C’est ce que propose le calendrier de l’avent du Domaine François Weck contenant 12 cases et 8 bouteilles de vins et crémants.

Prix : 140€.

La ferme du Pont des loups

Vous aimez le fromage ? Au point de vouloir déguster des douceurs non pas sucrées, mais salées en ce mois de décembre ? La ferme du Pont des loups propose un calendrier unique en son genre constitué de 24 fromages différents.

Prix : 105€.

Les classiques

Maison Hugo & Victor

Inspiré des lettres des enfants au Père Noël, le calendrier de l’avent de cette boutique parisienne que nous aimons particulièrement, fera voyager petits et grands dans le merveilleux village de Laponie : des bonbons en chocolat, des pralinés, des amandes ou noisettes enrobées, de petits sujets en chocolat, des pâtes de fruits maison et nougat artisanal viendront envelopper vos papilles.

Prix : 35 €

La Mère de Famille

Dans cette boutique qui a vu la Révolution française, la confiserie n’est pas matière à plaisanter. Véritable caverne d’Ali Baba pour gourmets avertis, elle regorge de bonbons de l’enfance : guimauves et sucettes Pierrot, roudoudous et caramels mous. Le calendrier 2021 est à l’image de la maison : pensé comme un livre, il est le théâtre de projections et de rêves. Ici, la magie opère : une famille qui décore son sapin, un chat qui se promène sur le toit, les voisins qui s’épient… le tout dans une joyeuse gourmandise que l’on découvre de la première à la dernière fenêtre.

Prix : 39€

Confiserie Mazet

Le Calendrier d’Avent Mazet invite à une promenade enchanteresse dans une forêt enneigée suggérant de se retrouver en famille autour de délicieuses confiseries traditionnelles : pralines, amandes au chocolat, noisettes Gianduja, amandes caramélisées au chocolat ou parfumées à la fève Tonka, nougat et pâtes de fruits.

Prix : 22,90€

L’imprévisible

Amovelie

Qui a dit que les calendriers de l’Avent ne devaient contenir que des chocolats ? Pas la marque Amorelie qui dévoile son édition 2021 pour se faire plaisir autrement, constituée de deux versions « originale » et « aventure ». Seriez-vous assez expérimenté pour vous laisser tenter par l’aventure ?

L’Original, destiné aux débutants au prix de 129,90€.

L’Aventure, concerne les plus aguerris au prix de 219€.

Nous vous souhaitons une belle attente, beaucoup de gourmandise et des découvertes alléchantes !

Deborah Rudetzki et Noé Kolanek