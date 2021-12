Les Puces du Design, artistes à découvrir et bonnes affaires

Rendez-vous incontournable des amateurs et des pros du design, ces « Puces » exceptionnelles se déroulent, comme chaque année, pendant trois jours Porte de Versailles. Découvrez (et achetez) des pièces qui ont marqué l’histoire du design au XXème siècle ! Premier marché européen du design vintage depuis 22 ans, le concept permet de « recycler » certains objets et meubles de créateurs. À l’ère de l’obsolescence programmée, il fait bon de voir que certaines pièces ont été fabriquées pour durer… Sur plus de 500 mètres carrés, venez admirer ces créations originales ou classiques, toutes incontournables, et surtout, parfois estimées jusqu’à 40 % moins cher que sur le marché.

Chaque année, une sélection internationale de spécialistes du design pointus est effectuée, des années 50 aux années 2000. Le petit plus (en dehors des prix) ? Certains de ces objets ne se font plus, et restent pourtant intemporels. Des modèles de Le Corbusier, de Jean Prouvé, Olivier Mourgue, ou encore de Philippe Starck sont présents dans l’édition de cette année. Et pour la première fois, les Puces exposent également des artistes photographes.

Des œuvres photographiques au côté du design vintage et contemporain

Parmi les photographes présents sur ce salon, attardons-nous sur Philippe Martineau, dont le parcours artistique se mêle aux questions scientifiques. En 2009, il crée « De passage sur la Terre », une série de photos abordant la thématique de la pérennité de l’être. Il représente la France au World Cookbook Awards après son exposition « Le Cuisinier et son Double », considéré comme une référence par beaucoup de grands chefs et magazines gastronomiques de renom. En 2011, réfléchissant sur les mutations de la nourriture et du vin dans notre corps, il expose une nouvelle série de photographies intitulée « Di Vino » à la galerie du Pictorium, que l’on retrouve en 2013 au Carrousel du Louvre et cette année aux Puces du Design. Cette série est le fruit d’un travail de deux ans, récompensé à de multiples reprises. Philippe Martineau nous invite à de véritables voyages introspectifs en s’affranchissant des codes classiques.

Non loin, vous pourrez admirer aussi les œuvres du photographe de rue Ludovic Le Guyader qui expose « Natures Urbaines », un travail dans lequel il capte l’air du temps, jeux de regards et situations insolites et touchantes.

Beaucoup d’autres talents seront également à découvrir.

Alors, ce week-end, rendez-vous aux Puces du Design pour égayer notre intérieur en ces temps moroses.

Infos pratiques

Les Puces du Design

Parc des expositions, Porte de Versailles

L’exposition est accessible le jeudi 2 décembre de 14 heures à 22 heures, et du vendredi au dimanche de 10 heures à 20 heures. Les billets d’entrée sont compris entre 6 et 12 euros, en fonction des jours choisis pour visiter l’exposition.

Maud Baheng Daizey