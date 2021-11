Violences faites au femmes : pourquoi l’orange vaut bien le violet !

Le violet a été (et reste encore malgré une concurrence arc-en-ciel certaine) la couleur de l’irruption des femmes et de la société civile dans la revendication légitime contre les violences faites aux femmes. #Metoo nous a presque fait oublier que l’orange est la couleur d’ONU Femmes qui organise chaque année des initiatives pour l’Orange Day, ce 25 novembre qui est, précisément, la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Opinion Internationale et son fondateur, portant chaussettes et cravates orange, s’engagent pour ce combat. Retour en lecture et en images :

En une minute chrono en main, Michel Taube expliquait samedi dernier sur CNEWS la couleur de la lutte contre les violences faites aux femmes,

L’édito sur le bilan, plus flamboyant qu’efficace, de la Grande cause du quinquennat Macron :

https://www.opinion-internationale.com/2021/11/20/violences-faites-aux-femmes-un-quinquennat-pour-pas-grand-chose-ledito-de-michel-taube_96583.html

Au départ, l’édito fashion de Michel Taube sur son choix pris devant l’Hôtel de Ville de Paris le 25 novembre 2018 de ne porter désormais que des chaussettes orange

https://www.opinion-internationale.com/2018/11/23/cest-decide-je-ne-porterai-plus-que-des-chaussettes-orange-ledito-fashion-mais-serieux-de-michel-taube_47351.html