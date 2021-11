Joséphine Baker : we are the world !

Opi’News

Dans sa vie, Joséphine a accompli dans sa famille la promesse de ces deux chansons « Enfants de tous pays » d’Enrico Macias et « WE are the world » de Lionel Richie et Michael Jackson. La grande dame a adopté onze enfants des cinq continents. Peut-être un record mondial, du moins en France.

A une époque où l’adoption est devenue un chemin de croix, saluons ce geste profondément humain qu’a posé Joséphine Baker à onze reprises : changer le cours de onze destins et rassembler onze mondes, onze vies dans un seul chemin commun.

L’adoption est un acte profondément humain, un critère majeur de civilisation que toutes les religions, d’ailleurs, n’acceptent pas malheureusement.

Merci Joséphine de nous avoir inspirés…

