Le photographe Patrick Rougereau à la Samaritaine. Le regard de Deborah

Entre la nuit de cristal insupportable, la mort du général de Gaulle et la chute du mur de Berlin, le 9 novembre impose une introspection unique.

L'art africain renaît. Et pour le célébrer : ses créateurs se réuniront près de la place de la République du 11 au 14 novembre. Objectif ? Modifier le regard porté sur la culture contemporaine en Afrique.

Les questions posées lors de l'affaire Dreyfus demeurent actuelles et permettent de s’interroger sur les droits des femmes et des hommes, la place de la justice, de la lutte contre l’antisémitisme et contre toute forme de racisme.