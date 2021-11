La France dans ce qu’elle a de meilleur

Réindustrialisation, relocalisation, circuits courts, savoir-faire : ces termes font la Une de l’actualité depuis des mois. La crise sanitaire a en effet rappelé l’importance de consommer local et responsable : le Made In France prend de plus en plus d’ampleur.

C’est pourquoi le Salon du Made in France, créé en 2012 par Fabienne Delahaye, est un événement incontournable pour soutenir les 815 entreprises exposantes et encourager les savoir-faire français.

Si, comme chaque année, le Salon du Made in France accueille de nouveaux exposants pour découvrir l’étendue et la variété des différents savoir-faire nationaux, on y retrouve aussi les incontournables du Salon : Le Slip Français, les bottes Aigle, l’électroménager Brandt, les chemises Lordson, le savon Dop, la marque de cosmétique Petit Olivier, les chaussettes Bleuforêt, le très chic Saint James, Le Parapluie de Cherbourg, le mobilier et les accessoires Lafuma, les poeles et casseroles Cristel, les couteaux Opinel…

Par ailleurs, après les régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est, c’est la Nouvelle Aquitaine qui sera la grande région à l’honneur du millésime 2021. La région compte plus de 3 300 artisans d’art et 10 000 salariés qui font vivre les métiers d’art, dont près de 160 entreprises détentrices du label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

70 entreprises porteront les couleurs du made in Nouvelle-Aquitaine, dont 26 exposeront sur le pavillon régional où elles présenteront collectivement leur savoir-faire unique.

On y verra notamment la Maison Broussaud qui élabore depuis 3 générations des chaussettes pour 150 marques (Le Slip Français, Archiduchesse…) et a lancé sa propre marque en 2020. Les gants Agnelle perdurent le savoir-faire de femmes visionnaires pour façonner les plus belles collections de gants portés par les mannequins des plus grandes maisons de couture. Ou encore, les canapés Duvivier, mobilier d’exception fabriqué près de Poitiers depuis 1840. L’entreprise est l’une des premières en 2006 à avoir reçu le label d’État Entreprise du Patrimoine Vivant.

Et puis, en exclusivité, le lancement de bottes d’été, une création de Noémie Lenoir by Chamberlan, une des rares entreprises françaises à fabriquer des souliers uniques sur mesure.

Côté gourmandise, la France tient depuis longtemps le haut du pavé et si tous les producteurs ne peuvent évidemment pas être présents sur le salon, on en retrouvera quelques-uns qui garniront les tables de décembre tels le Caviar de Neuvic, les apéros Chiche, les cornichons hexagonaux de la Maison Marc, les vins de Bourgogne de la famille Jadot, ou les serviettes de table Moutet, maison fondée en 1874.

Enfin, pour la première fois depuis la création du Salon en 2012, un espace Enfance leur sera spécialement dédié. Couches écologiques, le mythique Mako Moulages, Ma fabrique à histoire ou les gigoteuses vichy de Cocoeko.

On aime particulièrement ce salon cocorico qui met en lumière tout ce que notre pays fait de mieux, de beau et de qualité.

Infos pratiques

Salon du Made in France

11 au 14 novembre 2021

Porte de Versailles, 75014 Paris

Deborah Rudetzki