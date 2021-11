Tous en Martinique : Claudy Siar et France 3 nous emmènent sur le Sixième Continent. Entretien bienveillant et exclusif !

Jeudi 11 novembre à 21h sur France 3, Claudy Siar, la voix de RFI sur Couleurs Tropicales, entre autres qualités, présente avec Laurie Thillemann une grande soirée « Tous en Martinique » enregistrée en mai dernier. Une des dernières apparitions publiques de Jacob Desvarieux, co-fondateur du groupe KASSAV, et décédé du Covid en juillet dernier. La chanson française aux couleurs antillaises et utltra-marines sera donc à l’honneur !

Découvrez l’entretien exclusif et bienveillant que le journaliste animateur et Porte-voix des Couleurs de France a accordé à Michel Taube et Opinion. Internationale.

Remerciements à Alain Dupouy, chroniqueur Afriques demain et Outre-Mer d’Opinion Internationale, et Noé Kolanek pour le montage, et bravo à Peulh Vagabond pour le superbe pull que porte Claudy Siar dans l’interview.