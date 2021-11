Pour célébrer la renaissance de l’art africain contemporain sur la scène mondiale, plusieurs galeries d’art se sont regroupées pour organiser “Afriques au Carré”, une Foire d’Art, d’Édition et de Mode du 11 au 14 novembre, dans un bel espace de 600m2 près de la place de la République. Une belle initiative d’Olivier Sultan et de la galerie d’Art ART-Z que suivent Opinion Internationale et la rubrique Afriques demain depuis quelques années.

L’objectif de cet événement est double : modifier le regard porté sur la culture contemporaine Africaine, aujourd’hui en plein renouveau, et établir des passerelles entre créateurs africains et occidentaux.

Artistes, photographes, designers (Tissame, Bodhi, Opouko et Awaxland), maisons d’édition et auteurs pourront ainsi partager avec le public l’élan dynamique de la création contemporaine issue d’Afrique et de la diaspora. Olivier Rogez, auteur et journaliste chez RFI, viendra par exemple dédicacer son livre Là où naissent les prophètes, le vendredi 12 à 19h. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de rencontrer le photographe Mabeye Deme dont les photographies illustrent l’ouvrage et de dialoguer avec la photographe Françoise Huguier.

De plus, des films documentaires sur les artistes exposés seront diffusés en continu durant la Foire. Ces films, issus de la série l’Artiste et l’Oeuvre ont été réalisés par Christian Lajoumard.

Artistes renommés ou jeunes talents, venez découvrir un autre visage de l’Afrique dans un espace fabuleux de Paris.

Deborah Rudetzki

Infos pratiques : https://www.art-z.net/showoff/

LIEU :

Afriques au Carré

18 rue Pérrée, 75003 Paris

PROGRAMME

Jeudi 11 novembre

12h – 22h

18h : Vernissage de la foire

Vendredi 12 novembre

10h – 20h

19h : Rencontre-dédicace avec Olivier Rogez, pour son livre

Là où naissent les Prophètes

Rencontre avec le photographe Mabeye Deme

Samedi 13 novembre

10h – 22h

Nocturne jusqu’à 22h

Dimanche 14 novembre

10h – 20h

18h : Cocktail de clôture de la Foire

Lancement en live de la vente en ligne sur le site Catawiki