Strass et plumes dans la Ville-Lumière

Le Lido comme le Moulin Rouge ou le Crazy Horse font partie de ces monuments terriblement français, fantastiquement parisiens qui font rêver les touristes et étourdissent les provinciaux. Sexistes pour certains, lumineux pour d’autres, has-been pour les troisièmes, ces revues s’ancrent néanmoins dans un paysage festif et coloré qui font la gloire de notre beau pays. Car la caricature de la femme parisienne y est pour le moins flatteuse et permet de véhiculer une image sexy et classe qui ne déplaît réellement à pas grand monde. Les filles y sont en effet très belles, les garçons ornementaux, les décors magnifiques et les costumes époustouflants. L’ambiance y est gentillette, on fait semblant de s’y s’encanailler avec sa moitié rougissante et on boit des coupes de champagne dans le « gai Paris ». Une soirée pas si mauvaise au fond.