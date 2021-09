Patrimoine en fête

Samedi 18 et dimanche 19 septembre auront lieu les 38ème journées du patrimoine. L’occasion, comme vous le savez maintenant, de visiter des lieux habituellement fermés au public. Plus de 22 000 monuments, dans toute la France, musées et lieux secrets ouvriront leurs portes gratuitement le temps d’un week-end.

L’édition 2021 surfe sur le thème du « Patrimoine pour tous », avec l’idée « de lever les obstacles » indique Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Elle insiste sur son désir de voir « les personnes ayant une déficience sensorielle ou un handicap physique participer aux manifestations ». Le patrimoine ferroviaire sera également à l’honneur (le TGV va fêter ses 40 ans) et les déplacements interrégionaux seront encouragés afin de rendre les activités organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

De plus la ministre de la Culture souligne l’apport du train dans nos paysages et notre culture : De La Bête humaine de Zola au mythique Train Bleu, l’aventure du rail a permis un développement sans précédent de notre pays tout en marquant profondément notre littérature et notre imaginaire collectif. Chacun pourra en mesurer l’empreinte en découvrant les gares, les trains et les locomotives de légende qui ont marqué notre histoire ».

Traditionnellement le château de Versailles et le palais de l’Élysée sont pris d’assaut, mais n’oubliez pas que cette année, les réservations sont quasi-obligatoires (de même que le pass sanitaire). Parmi les lieux qui ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France, nous avons retenu le jeu de pistes dans le métro parisien, avec un départ à la Maison de la RATP, au 189 rue de Bercy.

Allez aussi faire un tour au 4 Villa Seurat qui échappe habituellement aux regards des passants. Sa façade à l’imagerie cubiste interpelle. Elle cache la maison-atelier du peintre-tapissier Jean Lurçat, inscrite aux monuments historiques.

Vous pourrez aussi découvrir les coulisses du Grand Rex et un tout nouveau parcours proposé par Divenement qui débute devant le fameux cinéma pour découvrir le quartier de Montorgueil autrement à travers une incroyable enquête interactive intitulée Le Poison des Pharaons, à faire avec enfants (à partir de 10 ans) ou entre amis, gratuite ce week-end avec le code PATRIMOINE.

A Marseille, la Savonnerie Fer à Cheval, la plus ancienne de Marseille, ouvre ses portes au public, de même que l’Opéra de Lyon avec une visite commentée d’une heure de 10h à 18h, sur réservation. Vous pourrez aussi vous rendre à l’Observatoire astronomique de Bordeaux pour un parcours scientifique et artistique ou encore aux Abattoirs dont la visite guidée fait voyager entre patrimoine industriel et patrimoine artistique.

Des sites variés à (re)découvrir en famille, en France bien sûr, où sont nées les Journées du Patrimoine, mais également partout en Europe car l’Hexagone a essaimé cette belle idée à travers 50 états qui organisent chaque année leurs Journées européennes du patrimoine. Des pays tous signataires de la Convention culturelle européenne, à la suite d’une action conjointe réussie du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, et réunis, depuis 1999, par le même slogan : « L’Europe, un patrimoine commun».

Deborah Rudetzki