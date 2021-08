L’instituteur qui devint président du Pérou

Les images fortes de cet été 2021 vous serons proposées durant les prochains jours avec les événements les plus marquants de ces dernières semaines. Une vision iconographique de l’actualité par Opinion Internationale.

Le Pérou a élu son nouveau président, ouvrant la voie à de jolies promesses et quelques controverses. Ancien instituteur, Pedro Castillo, est un petit nouveau en politique. Agé de 51 ans, il a prêté serment, mercredi 28 juillet 2021, affirmant souhaiter mettre fin à la corruption dans le pays et annonçant un projet de réforme constitutionnelle et le renforcement de l’industrie locale. Arborant sont désormais célèbre couvre-chef blanc, le vainqueur qui porte les couleurs de la gauche radicale a prononcé un discours vibrant. Les élections avaient eu lieu au mois de juin, mais son adversaire, la candidate Keiko Fujimori, qui roulait pour la droite populiste, a tellement multiplié les recours, que la proclamation des résultats n’a eu lieu que plusieurs semaines après.

Le pays de 33 millions d’habitants qui fête cette année son bicentenaire va donc être gouverné, pour la première fois, par un homme issu d’un milieu modeste et rural. Il se dit « ni communiste, ni chaviste » et entend bien donner une impulsion toute personnelle à sa gouvernance.

Le président Castillo s’est fait élire sur un programme qui promet un million de nouveaux emplois (grâce à la nationalisation de certaines entreprises), le renforcement des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. Sans oublier son rejet de l’homosexualité, de l’avortement et de l’euthanasie au nom de sa religion chrétienne.

En tout cas, il est certain que l’homme ne laisse pas indifférent et que ses réformes feront grincer pas mal de dents.