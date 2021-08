Un climat sens dessus dessous

Les images fortes de cet été 2021 vous serons proposées durant les prochains jours avec les événements les plus marquants de ces dernières semaines. Une vision iconographique de l’actualité par Opinion Internationale.

Certains ont greloté jusqu’au 15 août avec des averses de grêle et un thermomètre stagnant à moins de 20°C, des trombes d’eau se sont déversées à Liège qui a été évacué, Zhengzhou a reçu en trois jours l’équivalent d’un an de pluie, ailleurs en Chine des usagers ont été coincé dans le métro inondé. Dans le même temps en Amérique du Nord, notamment au Canada, une vague de chaleur jamais éprouvé a fait grimper les températures jusqu’à près de 48°C non loin de Vancouver alors que Portland affiche plus de 46°C, du jamais vu pour ce coin du monde. Ce « dôme de chaleur » dû à de hautes pressions qui emprisonnent l’air chaud dans la région a fait fondre les câbles électriques et craqueler les routes. Et puis il y a ces incendies qui dévastent la Grèce, notamment Olympie et l’île d’Eubée, les feux qui se multiplient en Algérie et la Sibérie atteinte avec des fumées qui se propagent jusqu’au pôle nord.

Le récent rapport du GIEC prévient des risques de multiplication de ces phénomènes météorologiques si les températures ne se stabilisent pas. Alors à quand une véritable concertation des politiques au niveau international ? Que faut-il de plus pour que les industriels prennent conscience de leur rôle ? Quand agira-t-on réellement, globalement, avec de véritables mesures et non des promesses jamais tenues à 30, 40 ou 50 ans ? Il sera alors trop tard…