Les couleurs du Pérou habillent le marché aux puces de Saint-Ouen

Après deux siècles d’occupation espagnole, le Pérou est devenu, le 28 juillet 1821, un état indépendant. À quelques jours du bicentenaire de cette fête nationale, chère aux Péruviens, le célèbre marché aux Puces de la ville de Saint-Ouen portait les couleurs blanches et rouges du Pérou samedi 24 et dimanche 25 juillet. Entre les 1 000 échoppes des antiquaires et les cafés bondés, l’ambiance était joyeuse et bigarrée. Organisé par PROMPERU France, l’événement a été inauguré samedi en présence de Rosario Pajuelo, directrice de l’agence gouvernementale de promotion des exportations et du tourisme du Pérou en France, (PROMPERU France), Cristina Ronquillo, ambassadrice du Pérou en France et Merry Liuzzo, maire adjointe en charge du Tourisme de la ville de Saint-Ouen. L’objectif de cette opération ? Proposer de voyager au Pérou le temps d’un week-end à travers des animations mais aussi la découverte de l’artisanat et de la gastronomie.

C’est dans ce lieu qui accueille plus de 5 millions de visiteurs chaque année, qu’on été lancées les festivités en présence d’Albert Rodriguez Président de l’association du Marché aux Puces. Des animations tant culinaires qu’artistiques, folkloriques et musicales se sont déroulées, notamment grâce à la présence des groupes America Andina, Estampas del Peru, Escuela Moche, Marinera Mundo et Peru Andino. Par ailleurs, le groupe Peru Andino a reçu la licence officielle de la marque pays, récompensant les 35 années d’existence musicale.

Le mercadillo péruvien proposait une exposition des artistes peintres Gabo et Juan Carlos Zeballos, mais également du photographe Xavier Castillo. L’artisanat andin était mis en valeur avec la boutique Maison Péruvienne et l’association amazonienne Lupuna. Les saveurs gourmandes pouvaient se déguster avec de petits plats traditionnels du pays tel que le célèbre ceviche. On pouvait retrouver le chocolat péruvien particulièrement fruité avec la marque Kuyay ou encore les super-aliments comme la maca une racine cultivée depuis 2000 ans (boutique PeruZen).

Un défilé et une banderole du bicentenaire

De plus, les rues de Saint-Ouen ont été rythmées par un défilé folklorique coloré au gré des danses des Andes et de l’Amazonie. Au milieu des galeries d’antiquaires, les danseurs et musiciens ont offert un spectacle inédit aux visiteurs du marché aux Puces, déroulant une grande banderole à l’occasion de l’événement.

« Ce moment permet de valoriser les richesses de la culture péruvienne auprès du public français, a déclaré Rosario Pajuelo, en marge de l’inauguration. « En plus de notre gastronomie, les Parisiens sont curieux d’en savoir plus sur notre patrimoine culturel et les hauts lieux touristiques tels le Machu Picchu et les lignes de Nasca », a-t-elle ajouté.

Le dimanche 25 juillet, à l’occasion de la journée nationale du Pisco (le quatrième dimanche du mois de juillet chaque année), des dégustations de Pisco Sour étaient proposées aux visiteurs. Pour rappel, la ville de Pisco est jumelée Cognac depuis 2018. Cette eau-de-vie, qui porte le nom de la ville Pisco, lieu d’origine de cet alcool millénaire, fait partie de la richesse culturelle du Pérou.

Dans le cadre de cette opération, PROMPERU France, en partenariat avec la compagnie Air Europa, permet de remporter deux voyages aller-retour au Pérou. Tirage au sort le 31 juillet prochain. Si vous souhaitez participer, cliquer sur le lien suivant : http://www.promperufrancia. fr/concours/index.html

Une magnifique occasion, assurément, de découvrir ce merveilleux pays.

Guillaume Asskari

Journaliste