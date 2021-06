Enfin libres… les restos ! L’Actu vue par Marginal Ray

« Enfin libres – tous au restaurant ! » Voilà une chanson (et sa vidéo) que pourraient entonner en cœur (presque) tous les Français, après des mois de disette.

Il y a quelques semaines, on se demandait encore si cet aspect du monde d’avant était définitivement englouti dans les abysses du Covid. Certes, on savait les bars et restos sous perfusion, avec donc une bonne chance de surmonter la crise, mais se promener dans les villes de France et de Navarre, et tout particulièrement à Paris, mondialement célèbre pour ses terrasses, donnait l’impression de se balader dans une ville fantôme : « Living in A Ghost Town », comme chantent les Rolling Stones sur leur dernier titre, sorti pendant le confinement.

Et là, c’est plus qu’une nouvelle naissance. C’est une extase ! Jamais les terrasses de café et restaurant n’ont été aussi bondées (bon, pour les jauges règlementaires, on verra plus tard !), aussi étendues, comme s’il était vital d’assouvir notre besoin, non pas de boire et manger (la consommation domestique d’alcool et le tour de taille des Français ont augmenté durant les confinements successifs !), mais de partager, de fêter, d’être les animaux sociaux que nous ne pouvons qu’être, pour ne pas sombrer dans la mélancolie, la dépression, la folie…

Alors, oui, avec cette vidéo qui célèbre la réouverture des restaurants (on peut y ajouter les cafés), savourons ce moment privilégié où la normalité devient extraordinaire, où l’évidence devient un luxe ou un cadeau de la providence.

Bon appétit et cette fois, sans (trop de) modération !

Marginal Ray

https://marginalray.bandcamp.com