Ce que nous dit l’hymne des Bleus de l’Euro 2021 de la société française. L’édito de Michel Taube

Les Français se reconnaîtront-ils dans l’hymne des Bleus pour l’Euro 2021 ? « Ecris mon nom en bleu » est-il le nouvel « I will survive » ?

Il n’y a pas plus fédérateur que l’équipe de France de football, surtout quand elle est championne du monde. Elle doit incarner la France. Les Français doivent pouvoir se reconnaître en elle. Le fait de chanter (ou pas) l’hymne national, l’attitude des joueurs et accessoirement les symboles attachés à cette équipe, comme son hymne éphémère lors d’une compétition majeure, participent à cette incarnation. Celui concocté par le rappeur Youssoupha et au-delà, les textes de ce rappeur, répondent-ils à ces critères ?

La France entière serait-elle majoritairement ou globalement haineuse de la France, indigéniste et islamogauchiste ? Non, évidemment. Mais pourquoi cette question ? Parce que Youssoupha n’est pas n’importe qui !

« J’suis génération Despo, la France, un pays d’escrocs

Ils ont volé nos œuvres d’art, les ont mis dans leurs expos »

Ce seul extrait de la « chanson » Solaar pleure de Youssoupha laisse perplexe sur le choix de la Fédération française de football (FFF) de lui avoir confié l’hymne des Bleus pour l’Euro de football qui débutera le 11 juin.

On se souviendra aussi de ses diatribes sur la leader d’extrême droite Marine Le Pen :

« Comme dans c’rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen » (extrait de Eternel Recommencement) ou sur l’éditorialiste et écrivain Éric Zemmour :

« J’mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d’Éric Zemmour ! » (extrait de À force de le dire). Ces mots valurent à Youssoupha une condamnation en première instance. Il fut relaxé en appel au nom de la liberté d’expression. Les Français n’ont plus confiance en la justice qui devrait s’en inquiéter.

Pour le philosophe Michel Onfray, « on est dans la logique de l’islamo-gauchisme ». On est aussi dans celle de la tyrannie des minorités et de la soumission.

Il est particulièrement regrettable que dans la sphère politique, seul le Rassemblement national s’offusque de ce choix ultra communautariste. À un an de la présidentielle, la droite est si éclatée qu’il pourrait n’en rester que deux forces d’appoint, l’une pour Emmanuel Macron, l’autre pour Marine Le Pen. En attendant, elle rase les murs et se tait.

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, qui défend le port du voile islamique dans le sport (comme en Iran) se justifie : « Youssoupha est un chanteur militant qui dénonce le racisme et qui est pour la diversité ». Combattre le racisme est légitime s’il l’on cible tous les racismes. Sinon, c’est du communautarisme, qui lui-même n’est qu’une version politiquement correcte du racisme. Youssoupha, comme d’autres stars du rap, s’était mobilisé pour Adama Traoré, ce délinquant mort en marge de son arrestation, et que le collectif crée par sa sœur veut présenter en victime d’un crime raciste perpétré par une police raciste d’une France raciste. Mais qui est donc raciste ?

La confiscation idéologique de l’équipe de France

Le rap n’est pas seulement la musique des banlieues. Il est celui d’une majorité de jeunes, même dans les quartiers huppés. Les jeunes sont aussi bien plus réceptifs au discours indigéniste et anticolonialiste et victimaire. Mais les jeunes ne sont pas toute la population française. Et tous les rappeurs ne vomissent pas la France et ses valeurs. L’équipe de France n’appartient ni aux jeunes ni aux banlieues ni même à ses joueurs ni à la Fédération française de football.

Les paroles de cet anti-hymne sont du mauvais français, alors que dans le rap, il y a des poètes, des slameurs, des artistes de la langue française. Ce n’est pas le cas de Youssoupha.

Le 11 juin, quand la compétition débutera, on oubliera tout, et on criera « allez les bleus », comme d’habitude. Si Benzema marque quelques buts, tout son passé et son passif lui seront pardonnés. C’est l’effet anesthésiant, bêtifiant du sport, opium du peuple. Mais l’effet s’estompe toujours, et plus vite encore en cas de défaite. L’équipe de France ne peut être celle d’une certaine France, celle des cités, celle de la haine de son propre pays.

Un « pays d’escrocs », braillait Youssoupha. L’honorer en lui confiant l’hymne des Bleus est une grossière erreur. Une soumission de plus.

Michel Taube