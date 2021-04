Deauville Green Awards : le Deauville du cinéma engagé pour l’avenir de la planète

La planète, – sa survie et la nôtre -, exige toute notre attention, notre énergie et notre créativité. L’audiovisuel en général et le cinéma en particulier n’ont plus à prouver leur force de frappe en termes d’information, de sensibilisation et de mobilisation. Aussi est-il essentiel d’investir dans ces médias et de ne négliger aucun talent, aucune idée, qui pourrait impacter l’avenir dans le sens du développement durable, parer à l’urgence climatique.

Le Deauville Green Awards, dont Opinion Internationale est partenaire presse, a justement la vocation de donner voix aux acteurs de qualité dans ce domaine. Ce festival international des films responsables, qui se déroulera, pour sa dixième édition, une décennie comme notre média, aux Franciscaines à Deauville les 16 et 17 juin 2021, s’emploie à mettre au jour des œuvres militantes, du témoignage aux pamphlets, pour promouvoir l’action – sociale, économique, écologique – citoyenne et solidaire. En sa courte existence, le festival est devenu un rendez-vous incontournable du cinéma engagé dans la course contre la montre que représentent aujourd’hui les enjeux écologiques.

Cinq cents films de plus de cinquante pays concourent cette année dans trois compétitions – spot, info, docu – et diverses catégories, allant des ressources durables à l’économie circulaire en passant par le handicap, la diversité et l’innovation. Aux quatorze catégories traditionnelles, l’édition 2021 en a ajouté une que l’actualité imposait : « Au-delà du Covid » où la crise sanitaire, les changements qu’elle a engendrés et les pistes de réflexion qu’elle a ouvertes à nous devraient être abordés.

Les trophées seront remis, au cours d’une cérémonie qui clôturera deux journées denses en Networking, projections et tables ronde. Hors compétition, deux prix spéciaux seront décernés, celui de la région Normandie #FilmeTonClimat dédié à des jeunes Normands de quinze à vingt-cinq ans, et pour la deuxième année consécutive, le Young Creative Award qui récompensera un cinéaste de moins de trente ans. L’occasion de créer un pont entre les générations du secteur audiovisuel et d’y favoriser l’entrée de jeunes talents. Pour eux la date limite de dépôt de candidature est le dimanche 16 mai.

Quant à la compétition même, la date limite d’appel à films est fixée au vendredi 30 avril.

Catherine Fuhg

Pour suivre l’événement : https://www.deauvillegreenawards.com/fr/