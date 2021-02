On a adoré ! Un remake des Bronzés font du ski dans un Ehpad d’Alsace : le reportage de Jacques Rieg-Boivin pour TF1

Chérir nos anciens et les rapprocher des plus jeunes sont dans les valeurs cardinales d’Opinion Internationale : l’agilité, la joie, l’humour sont souvent les meilleurs médicaments ! Ce reportage de Jacques Rieg-Boivin (EstInfoTV) dans l’Ehpad Le Séquoia à Illzach (Haut-Rhin) diffusé le 27 janvier 2021 dans le 13H de TF1 de Marie-Sophie Lacarrau devrait donner l’exemple à tous les EHPAD de France pour agir contre l’isolement de leurs résidents. Un reportage qui va dans le sens de l’idée émise par notre journaliste Catherine Fuhg lors des Voeux 2021 d’Opinion Internationale : rapprocher les personnes âgées des petits enfants. A voir et à partager…

Pour voir le replay du reportage : cliquez sur l’image ou sur https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/ces-residents-dehpad-font-un-carton-en-parodiant-les-bronzes-font-du-ski-55427578.html

Source TF1 / EstInfoTV Ehpad le Séquoia à Illzach (Haut-Rhin)