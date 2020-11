La petite Feryel, disparue il y a douze jours, a été retrouvée saine et sauve.

Opinion Internationale avait été le premier média à lancer un appel à témoins et à sensibiliser de grands médias comme BFMTV.

La jeune Feryel a été retrouvée près de la gare de Lyon et est saine et sauve, comme nous l’a confirmé sa maman. La cause de son départ ? Victime de harcèlement scolaire, Feryel craignait des représailles, sa maman voulant aller faire le point avec le collège.

Toute la commune et même déjà bien au-delà, avec des personnalités comme Kylian Mbappé et Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, s’étaient mobilisées. La petite Feryel, âgée de 14 ans, avait disparu depuis mardi le 27 octobre dans l’après-midi dans la belle commune d’Ablon-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, nichée entre Orly et les rives de la Seine.

Ses parents, Fatiha, assistante sociale dans la protection de l’enfance, et Tahar, enseignant-chercheur en mathématiques à Versailles, vivaient un cauchemar depuis douze jours.

Feryel est très connue et appréciée dans cette petite commune de 5.500 habitants.

Fatiha, la maman, nous le confiait il y a dix jours : « Feryel aime la vie, sa famille, ses deux frères notamment, sa commune, l’école. Feryel a été membre du conseil municipal des enfants de la mairie d’Ablon-sur-Seine. »

Des centaines de disparitions ont lieu chaque année en France. Heureusement cette « histoire » se finit bien et la famille va pouvoir reconstruire un paisible avenir.



Michel Taube