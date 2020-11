Vendée Globe 2020 : le top départ. La chronique de Lucie Breugghe

Un tour du monde à la voile, seul à bord, sans escale et sans assistance, tel est l’incroyable aventure proposée à 33 skippers cette année. 15 initiés, 18 néophytes. 6 femmes au départ. Le plus âgé, Jean Le Cam, a 61 ans, huit tours du monde et 5ème Vendée Globe, le plus jeune, Alan Roura, 27 ans pour une 2ème participation.

Cette course qui a lieu tous les quatre ans est la plus difficile au monde. Elle est surnommée par le grand public « l’Everest des mers ». Sur les 167 concurrents des huit éditions, seuls 83 ont franchi la ligne d’arrivée. Ce chiffre montre l’incroyable dureté de cette course durant laquelle les skippers vont devoir se battre contre des vagues démesurées, un froid glacial et un ciel pesant dans le grand sud et sans routage météo.

Les skippers doivent donc tracer leurs routes seuls, réparer eux-mêmes les avaries – l’architecte du bateau ou l’équipe technique pouvant donner le mode opératoire pour une réparation – et se soigner avec une éventuelle assistance à distance du médecin de la course.

C’est, en principe, 44 996 km soit 24 296 miles au départ des sables d’Olonne qui attendent ces 33 skippers. Lors des huit précédentes éditions, c’est plutôt 52 000 km soit 28 000 miles qui ont été parcourus en raison des trajectoires des bateaux.

Cap vers le sud afin de contourner l’Afrique, puis ce sera l’Océan Indien en passant par le sud de l’Australie, le Pacifique pour remonter, ensuite, le long de l’Amérique du Sud. Le Cap de Bonne espérance, celui de Leeuwin et du Cap Horn pour terminer à nouveau aux Sables d’Olonne.

L’attraction exercée par cette course ne touche pas seulement les skippers mais aussi un large public fasciné, aimanté par cette aventure périlleuse, l’exploit de dompter ces monstres des mers sur des océans déchaînés.

Départ de la 9ème édition, dimanche 8 novembre à 13h02 exactement.

Lucie Breugghe

Docteur en Sciences humaines