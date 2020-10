D’après plusieurs sources, le professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines s’appelait #SamuelPaty et il faisait l’objet depuis une semaine, d’une “Fatwa” lancée par des parents d’élèves, reprise par des mosquées et des organisations islamistes.

Plus précisément, et parmi malheureusement de nombreux autres pyromanes, Abdelhakim Sefrioui, membre du conseil des imams de France, a demandé à l’administration scolaire du lycée du professeur Samuel Paty « la suspension immédiate de ce voyou […] avec la ferme intention de mobiliser devant l’école. » Enfin, le nom du professeur était voué aux gémonies sur les réseaux sociaux.

Abdelhakim Sefrioui, membre du conseil des imams de France a participé à cette fatwa contre le professeur #SamuelPaty

ainsi que la Grande Mosquée de Pantin qui a l’a relayée.

J’espère que leur responsabilité sera engagée. pic.twitter.com/AYccj4vUm8 — Waleed Al-husseini (@W_Alhusseini) October 17, 2020

Opinion Internationale, qui dès hier soir dénonçait ce lynchage collectif orchestré depuis le 5 octobre, est pleinement solidaire de la famille de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, mort pour la France, mort pour la liberté, tombé au champ d’honneur de cette sale guerre contre la gangrène islamiste.

Nous sommes tous Samuel Paty, ce fantassin, ce « hussard noir » de la République !

Oui, nous sommes en guerre, probablement une guerre civile, et l’heure est venue de passer de la parole aux actes !

Le premier acte pourrait être que les Français montrent puissamment qu’ils n’ont pas peur !

Nous appelons le président de la République à élever Samuel Paty au grade de chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.

Et nous appelons les Français à commettre un geste fort, de courage et d’audace, le jour de ses obsèques : présentons toutes et tous, à nos fenêtres, dans nos écoles, sur les lieux de travail, partout en France, avec texte et discours explicatifs, une caricature du prophète Mahomet pour dire « ceci n’est pas un geste anti-musulman, mais ceci un geste républicain supérieur à la loi de Dieu ».

N’ayons pas peur, montrons le et nous commencerons à sauver la République !

Michel Taube et la Rédaction