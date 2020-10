Opinion Internationale appelle les Français à commettre un geste fort, de courage et d’audace : présentons toutes et tous, à nos fenêtres, dans nos écoles, sur les lieux de travail, partout en France, avec texte et discours explicatifs, une caricature du prophète Mahomet pour dire « ceci n’est pas un geste anti-musulman, mais ceci un geste républicain supérieur à la loi de Dieu ».

N’ayons pas peur, montrons le et nous commencerons à sauver la République !