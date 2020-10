Deborah Elmalek ou la saveur de nos vies, un premier roman à lire après 21h (ou même avant)

Le titre de ce premier roman de Deborah Elmalek, qui tiendra ce samedi 17 octobre à 16h une séance de signature dans la belle librairie Lamartine du 16ème arrondissement de Paris, est déjà une invitation gourmande à la découverte d’une famille contrastée et aimante, qui, du jour au lendemain, au sommet de la gloire, se trouve plongée dans un véritable cauchemar.

Jacques Kahn, forte personnalité, boulimique de travail, grand chef étoilé français, se retrouve, dans le cadre d’une opération immobilière d’extension de son empire gastronomique, accusé de blanchiment et emprisonné par une juge acharnée à sa perte.

Sa fille Eva, peintre et galeriste internationalement reconnue, va mener l’enquête pour arracher son père à la prison et va, au fil de ses combats, découvrir de lourds secrets de famille.

Ce thriller, dont le scénario ferait un joli succès au cinéma, est surtout révélateur de l’amour d’une fille pour son père – ne la surnommait-on pas « la fils à papa » – d’une femme pour sa famille et d’une mère pour ses enfants.

Eva va inverser le rapport freudien en protégeant son père, lui qui n’avait cessé de protéger ses enfants abandonnés par leur mère.

Deborah Elmalek, après avoir été comédienne, chanteuse et peintre sous la signature de Deborah Sportes, et une pionnière du « street art », a été prise d’un besoin impérieux d’écrire. Cet intense travail sur elle-même, sa relation au père et à sa famille a enfanté ce roman. Premier roman, d’une plume alerte et chargée d’émotion, qu’on ne lâche que la dernière page achevée et qui, sûrement, en appellera d’autres.

Personnalité intense, pleine de charme et de détermination, l’auteure a mis beaucoup d’elle-même, de ses douleurs et joies, de sa frénésie de vivre dans cette « Saveur de nos vies » avec une devinette que les lecteurs férus de gastronomie ne manqueront pas de se poser sur la réalité ou la fiction de ce grand chef étoilé.

Michel Scarbonchi