Avatar, où es-tu passé ? Vidéoclip par Marginal Ray

Sur Facebook j’ai 5000 amis

Je suis seul chez moi et je m’ennuie



Sur Meetic je connais 200 filles

Et je suis encore seul dans mon lit



Sur Twitter j’ai tant de followers

Je suis si important virtuellement



Je suis connecté câblé fibré dégénéré

Je suis dans le flow, dans les flots à cran, accro

je blogue je post je twitte

plus haut plus fort plus vite

Jeux en ligne poker menteur

amour en ligne cyber branleur



GPS et jamais perdu

3G 4G hypertendu

J’ai plus de batterie

Je suis en sursis

Smartphone éteint

Je ne suis plus rien

Avatar où es-tu passé

Es-tu devenu réalité ?

