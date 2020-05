Opinion Internationale salue Guy Bedos qui s’était produit à l’Olympia et rendu en Tunisie à notre invitation en 2013 pour la Tunisie qu’on aime…

Edito

En 2013, en pleine révolution politique, Opinion Internationale lançait une rubrique Tunisie et organisait en moins de six mois deux grands spectacles avec Guy Bedos en invité vedette. A Tunis le 6 mai puis à l’Olympia le 10 juin 2013 avec Michel Boujenah à ses côtés, l’artiste français apportait son soutien à une initiative passerelle comme aime à les proposer Michel Taube : les campagnes « la Tunisie des libertés », puis « la Tunisie qu’on aime ».

Guy Bedos, beaucoup l’adoraient et il en énervait beaucoup. L’artiste s’en est allé mais ses engagements, autant que sa filmographie et son humour, resteront. Nous ne les partagions pas tous mais sa gouaille et son humour forçaient le respect.

Déconfinement : « Parisiens : tous à Deauville-Trouville ou à Dieppe ! » L’édito de Michel Taube Ce sera donc le 2 juin : la liberté et non plus les interdits. Mais pourquoi attendre cinq jours pour déconfiner le pays alors que la France est déjà en zone verte… Michel Taube

Marions-les ! Les mariages et les Pacs, grands perdants du déconfinement ? L’édito de Michel Taube 230.000 mariages, 200.000 Pacs chaque année ! Mais une année 2020 blanche, non comme une belle robe de mariée mais comme une page blanche sur laquelle il va falloir reconstruire une société… Michel Taube

Potion hydroxyromagique du druide Raoulix : la communauté scientifique tombe dans la marmite du ridicule. L’édito de Michel Taube Quel triste spectacle nous donne encore la communauté scientifique à propos de l’hydroxychloroquine, dont on a le sentiment qu’elle est devenue au cours de cette première pandémie de Covid-19 le médicament… Michel Taube

Outre-mer, Sois belle et ouvre la : inscrivez-vous au Live Opinion Internationale lundi 25 mai Vivez le monde d’après avec les Outre-Mer et Sois belle et ouvre… Opinion Internationale, le média des décideurs engagés au cœur de l’actualité, et Michel Taube, son fondateur, vous donnent rendez-vous lundi… Michel Taube

71 plaintes contre le gouvernement, aucune contre les « experts ». Les conseillers ne sont pas les décideurs. L’édito de Michel Taube Les plaintes pénales contre le gouvernement se multiplient face aux erreurs, aux retards, aux (petits) mensonges de l’exécutif depuis janvier 2020 et les premiers signaux d’alerte de la crise du coronavirus. Dans une… Michel Taube

Vous avez dit gouvernement d’union nationale ? 2. Mission impossible… pour Emmanuel Macron. L’édito de Michel Taube Nous évoquions vendredi l’impossible casting que pourrait constituer un gouvernement d’union nationale solide, prêt à affronter la tempête économique et sociale dans laquelle entre la France. Mais démissionner Edouard Philippe pour… Michel Taube

Second tour des municipales le 28 juin : le moins mauvais des mauvais choix est finalement le plus mauvais. L’édito de Michel Taube Les Français n’auront pas le cœur à aller voter le 28 juin et trouveront bien amère l’obligation de faire leur devoir de citoyen alors que des pans entiers de l’économie et de… Michel Taube