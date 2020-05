Un Wod Hero D&B en hommage aux soldats d’élite Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello

Covid-19 ou paresse médiatique oblige, le premier anniversaire de la mort il y a un an de deux commandos de marines tombés pour la France (et pour les valeurs de la République) est passé presque inaperçu.

Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, deux militaires d’élite de l’armée française, se sont sacrifiés pour sauver quatre otages dont deux Français au Sahel dans la nuit du 9 au 10 mai 2019 dans le cadre de l’opération Barkhane. Ce drame s’est passé au Burkina Faso lors d’une opération pour sauver des otages qui avaient été enlevés au Bénin quelques jours plus tôt.

Ces deux officiers mariniers appartenaient au commando d’action sous-marine Hubert, l’un des sept commandos de la Marine Nationale. Hubert est considéré comme le plus prestigieux des groupes militaires, et comme l’unité de forces spéciales la plus sélective de toute l’armée française. Il a pour spécialité le contre-terrorisme et la libération d’otages, mais aussi l’action subaquatique.

Afin de ne pas les oublier, les membres du Commando Hubert ont créé un WOD HERO aux initiales des deux soldats, en collaboration avec Marvin Nauche (Gérant Crossfit Montpellier) et Daniel Chaffey (Responsable Crossfit France). Il s’agit d’une performance sportive d’entraînement parmi les plus physiques au monde, et du premier WOD HERO français validé par les Etats-Unis au même titre que le fameux WOD MURPH qui est réalisé chaque année dans le monde entier en hommage aux Navy Seals, principale force spéciale de la marine de guerre des États-Unis.

Ces valeureux soldats qui ont rendu hommage à leurs deux frères d’armes sont aussi des sportifs de haut niveau qui se retrouvent souvent comme Crossfitteurs. Le CrossFit est à la fois une pratique sportive pluridisciplinaire combinant principalement la force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports d’endurance, et une marque commerciale d’entraînement croisé promu par la société CrossFit Inc.

Mourir pour des valeurs, mourir pour la patrie, savoir pourquoi nous avons des soldats sur des théâtres d’opération, souvent engagés contre le djihadisme islamiste, chaque Français devrait s’en souvenir et le mesurer tous les jours.

Comment leur rendre hommage ? Peut-être faut-il réinventer ou dépasser les défilés classiques et autres dépôts de gerbes sur les monuments au mort. Des performances sportives comme ce Wod Hero ou artistiques (le 11 novembre 2018, des œuvres d’art, comme celle du graveur Crey 132 aux Invalides, avaient rendu hommage aux soldats morts pour la France) sont des voies à suivre, notamment pour impliquer les jeunes dans notre devoir de mémoire.

C’est pourquoi un moyen de faire synergie avec nos soldats et anciens de ces commandos qui ont risqué leur vie pour la patrie est non seulement de leur dire MERCI mais, mieux, de participer prochainement, chacun à notre niveau et à la mesure de nos possibilités physiques, à un Wod Hero pour nos soldats.

Rendez-vous sera donc pris bientôt !

Michel Taube

Remerciements à Teddy Palassy et à un ami commun qui ont relayé cette initiative des membres du Commando Hubert.