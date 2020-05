Le Pérou lance « Je rêve, alors je voyage » pour maintenir l’intérêt des touristes

À l’image de la France avec la Tour Eiffel, le Machu Picchu du Pérou est à l’arrêt. Les grands lieux touristiques mondiaux n’accueillent plus le public. Mais pour voyager, on peut aussi rêver.

Comme la Tour Eiffel en France, le Machu Picchu ne reçoit plus les touristes. Cette merveille du monde, située dans la région de Cusco au Pérou, est l’un des lieux les plus visités chaque année.

Dans cette période où nous devons rester chez-nous pour nous protéger, le Ministère du Commerce Extérieur et du Tourisme du Pérou (MINCETUR) par le biais de son Agence de Promotion du Tourisme – PROMPERÚ – partage avec le monde, la richesse du Pérou, sous le concept de “Je rêve, alors je voyage ». Une jolie manière de découvrir ce pays andin.

“Maintenant que nous devons être séparés, nous nous préparons à vous embrasser à nouveau et à vous accueillir dans un pays où vous découvrirez le vrai sens de la richesse », peut-on lire dans le spot disponible en espagnol, anglais, français, allemand et italien.

La vidéo “Je rêve, alors voyage”qui a été diffusée par les réseaux sociaux et les principaux portails de voyage officiels du Pérou, montre les attractions touristiques, la gastronomie, les expressions culturelles et la nature de la côte, des montagnes et de la jungle. Douze sites archéologiques sont déclarés au patrimoine mondial par l’Unesco – dont le sanctuaire historique de Machu Picchu ou encore les lignes de Nazca.

Pour rappel, le marché français se place en deuxième des marchés européens du Pérou après l’Espagne. 100 951 Français auront découvert ce pays en 2019, un chiffre en progression constante (+5% par rapport à 2018.

Découvrez également la magnifique lagune de la Huacachina :

#LePérouDepuisChezVous.

Guillaume Asskari