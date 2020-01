Les indiscrets d’Opinion Internationale. Francis Szpiner s’offre une photo de campagne pour les municipales dans le XVIe à Paris

Le XVIème arrondissement de Paris est l’objet de toutes les convoitises en vue des municipales de mars 2020… A droite, la maire sortante Danièle Giazzi devait avoir face à elle son prédécesseur et député Claude Goasguen. Mais finalement ce sera… l’avocat Francis Szpiner. Hier, aux Invalides (tiens, ce n’est pas dans le XVIème), il prenait la pose avec son associé et néanmoins président de l’Association des Maires de France et prétendant à la présidentielle de 2022, François Baroin. Une photo pour lancer une campagne à couteaux tirés où une droite divisée risque de perdre au final une place forte imprenable disputée par la candidate investie par LREM, Hanna Sebbah, directrice associée chez Havas Paris et actuelle maire adjointe du XVIème, chargée de la vie associative et des conseils de quartier Muette.

Michel Taube