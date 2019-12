Et l’association de l’année 2019 est…

On compterait environ 1,5 millions d’associations en France. Celle qui ici se verra décerner solennellement par la Rédaction d’Opinion Internationale le titre très officiel d’association de l’année ne peut que poursuivre un objectif d’utilité publique, ce qui en élimine déjà… quelques-unes.

En cette période de fin d’année (Noël est encore dans toutes les têtes et nos enfants jouent encore, espérons-le, avec les cadeaux de la mère et du père Noël), nous nous sommes dits que ce serait sympa si les enfants étaient au cœur des préoccupations de l’association lauréate. Ensuite, nous souhaiterions, également parce que cette fin d’année doit être joyeuse et festive, qu’elle diffuse la joie autour d’elle.

Et nous avons trouvé en puisant dans nos meilleurs souvenirs de l’année 2019 : le dimanche 17 novembre, l’association « Premiers de Cordée » célébrait ses vingt ans à l’Olympia, offrant à 1800 personnes un magnifique concert du groupe Rockaway, sous la houlette de Christian Jeanpierre, commentateur du football et du rugby sur TF1, qui surpris l’auditoire (sauf les connaisseurs bien sûr) par sa faculté de passer avec une totale aisance d’animateur de la soirée à batteur du groupe. Christian Jeanpierre est vraiment le coeur battant et l’âme de cette bande de potes parrains de l’association.

Quelques artistes de renom, comme Michael Jones et Kad Merad, lui aussi batteur et formidable chanteur et showman, rejoignirent les jeunes chanteurs, musiciens et danseurs qui enchantèrent un auditoire composé d’enfants et d’adultes.

Car ce sont eux, les enfants, la raison d’être de Premiers de Cordée. Les enfants malades en particulier, auxquels l’association permet de s’échapper pour un inoubliable moment de leur difficile quotidien hospitalier, à l’extérieur ou au sein de l’hôpital, pour faire du sport et ainsi se changer les idées, retrouver le moral et ne jamais perdre le goût à la vie.

Plusieurs parrains de l’association, comme Nathalie Péchalat, Arsène Wenger, Thierry Omeyer ou Vincent Clerc étaient sur la scène de l’Olympia, tout comme Wilfrid Mbappé, le papa de Kylian. L’attaquant du PSG et de l’équipe de France, très impliqué dans l’association, était retenu en Albanie pour un match officiel des Bleus, mais intervint par message vidéo, à la grande joie des spectateurs.

Un grand bravo à toute l’équipe, les bénévoles, les soutiens, les sponsors de Premiers de Cordée, pour ce magnifique travail au bénéfice d’une si noble cause (un chèque de 90.000 euros lui fut remis ce soir, permettant de financer 90 opérations dans les hôpitaux).

A l’unisson des enfants de Premiers de Cordée !, souhaitons une bonne santé à tout le monde en 2020 !



Michel Taube

Raymond Taube