Et la mère Noël de l’année 2019 est…

Elle a promis une nouvelle ère pour l’Union européenne : plus verte, plus solidaire, plus rayonnante dans le monde. Féminisme oblige, la mère Noël de l’année 2019, celle qui mériterait les honneurs de notre rubrique « Sois belle et ouvre la » est, sans nul doute, Madame Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission Européenne.

La femme la plus puissante du monde (avec Angela Merkel) est Allemande, francophone (et espérons le francophile), ancienne ministre de la Défense de son pays. Les défis qui l’attendent sont colossaux : l’Union européenne est en danger de mort cérébrale et pourrait éclater dans les cinq ans si l’Union, les chefs d’Etats et les peuples des 27 n’en prennent garde.

27 enfin ! Le 1er février 2020, la page politique du Brexit sera enfin tournée, l’Union sera enfin à 27. La présidente de la Commission Européenne pourra enfin tourner ses forces vers l’avenir et aider à rebâtir une Union plus intégrée, plus volontariste, plus proche des citoyens !

Espérons que Ursula von der Leyen formera avec Charles Michel, ancien premier ministre belge, à la présidence du Conseil européen, avec le socialiste espagnol et ancien président du Parlement Européen, Josep Borrell, nouveau haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sans oublier David Sassoli, le président – italien – du Parlement Européen, une dream team qui fera redécoller l’Europe et la tourner vers des projets plus flamboyants et mobilisateurs que le Brexit.

Michel Taube