Vivement 2020 ! La photo de l’année 2019

C’était place de la Nation à Paris le 15 octobre 2019 : les pompiers de France répondaient à l’appel à manifester de neuf syndicats. Ils joignaient leurs revendications à celles des urgentistes et du personnel soignant.

Cette photo de Romane Binckly, journaliste, pourrait s’intituler : « le suicide français ? »…

Un pompier, genoux à terre, les bras tendus au ciel, comme en croix. Une posture christique pour une profession chérie des Français et qui se sent pourtant mal aimée par la France. Caillassés et victimes de guet-apens dans des territoires perdus de la République ou au cœur des manifestations de gilets jaunes infiltrés par des black blocks, les sapeurs-pompiers se battent pour des droits et une reconnaissance que les pouvoirs publics tardent à leur donner depuis vingt ans.

Trop c’est trop pour ces pompiers courage ! La France va plus mal qu’elle ne le croit ? C’est un des bilans amers d’une annus horribilis 2019.



Michel Taube