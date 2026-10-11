​Gabriel Attal à Lyon : le grand recyclage d’un logiciel à bout de souffle – L’analyse D’Adile Farquane

​À Lyon, Gabriel Attal voulait incarner la jeunesse et faire vibrer la France. On attendait un électrochoc, un horizon, une rupture. On a eu droit à du réchauffé. Derrière l’emballage millimétré d’un virtuose de la communication, le spectacle sonne creux : dix ans plus tard, la majorité nous rejoue le film d’Emmanuel Macron avec les mêmes ingrédients, mais sans l’effet de surprise.

​Un copier-coller politique sans vision

​Si le fond de la forme est irréprochable, art de la tribune maîtrisé, posture calibrée, le fond politique, lui, brille par son absence. Gabriel Attal s’appuie sur de vieilles recettes qui ont déjà montré leurs limites. Alors que le pays attend des perspectives d’avenir novatrices, il livre une prestation convenue, incapable d’incarner la stature d’un homme d’État face à la tempête. Ce n’est pas un souffle de renouveau, c’est une pâle copie d’un modèle usé jusqu’à la corde.

​La France fracturée oubliée sur le bord de la route

​Pendant ce temps, la réalité du pays rattrape le discours :

•⁠ ⁠​Une fracture sociale béante qui déchire le tissu national

•⁠ ⁠​Une colère grondante et une révolte larvée auxquelles personne n’apporte de réponse

•⁠ ⁠​Un vide stratégique masqué par de beaux slogans.

​Comment prétendre réparer une France coupée en deux quand on refuse de s’attaquer aux causes profondes du malaise ? On ne guérit pas des blessures sociales majeures avec de simples éléments de langage.

​« La jeunesse ne cherche pas un communicant talentueux de plus : elle cherche des raisons d’espérer dans une démocratie qui l’a trahie. »

​La facture salée de la désillusion

​Le drame de cette posture, c’est le cynisme qu’elle alimente. La jeunesse ne croit plus à cette politique du spectacle. Le mirage de 2017 s’est dissous dans le ressentiment, poussant toute une génération déçue à se réfugier dans le vote sanction ou le repli vers les extrêmes, de La France Insoumise au Rassemblement National. En échouant à soulever les foules à Lyon, Gabriel Attal a prouvé qu’il restait une jeune pousse du système : incapable de créer le moindre déclic, et impuissant face au divorce consommé entre les Français et leurs dirigeants politiques.

Adile Farquane est journaliste et animateur, passé notamment par TF1 et Radio France. Figure de Beur FM, il présente l’émission « Les Zinformés », consacrée à l’actualité et aux débats de société. Fort de plus de trente ans de carrière, il a interviewé de nombreuses personnalités, de Nelson Mandela à plusieurs présidents français.