Des cadeaux pour un Noël🌲 solidaire : préparez Noël prochain et soutenez les enfants défavorisés

Ce soir, vos enfants, petits-enfants vont encore recevoir

pléthore de cadeaux avec lesquels ils ne joueront pas ou trÚs peu.

Alors, dĂšs… aprĂšs demain ! PrĂ©parez NoĂ«l prochain !



Chaque annĂ©e Ă l’approche de NoĂ«l, des associations collectent des jouets pour les redistribuer Ă des familles en difficultĂ©.

C’est le cas d’Ecosystem, une entreprise Ă but non lucratif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral,

qui organise, en partenariat avec EmmaĂŒs et 60 associations locales,

chaque annĂ©e l’opĂ©ration « Laisse parler ton cƓur »,

une collecte solidaire de jouets d’occasion à destination des familles modestes.

Peluches, poupées, jeux de construction, de société, en bois, électriques, déguisements


Tous les jouets sont acceptĂ©s, Ă condition qu’ils soient complets et en bon Ă©tat.

MĂȘme cassĂ©s, les jouets Ă©lectriques ou Ă©lectroniques peuvent ĂȘtre donnĂ©s puisqu’ils pourront peut-ĂȘtre ĂȘtre rĂ©parĂ©s. Ils doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s dans l’un des 600 points de collecte rĂ©partis dans 30 dĂ©partements de France mĂ©tropolitaine.

Pour trouver la hotte « Laisse parler ton cƓur » la plus prĂšs de chez vous et les dates de collecte, il suffit de vous rendre sur le site Laisseparlertoncoeur.org.