Des cadeaux pour un Noël🌲 solidaire : offrez un repas digne d’une table gastronomique à petit prix dans un restaurant d’application et soutenez les apprenants

Savourer un repas digne d’un restaurant Ă©toilĂ© sans se ruiner,

c’est possible. De nombreux lycĂ©es hĂŽteliers et Ă©coles hĂŽteliĂšres possĂšdent des restaurants d’application.

Pour 40 ou 50 euros par personne, vous dégustez un menu préparé

et servi par les futurs grands noms de la gastronomie.

Il en existe plus d’une centaine en France. Ils sont implantĂ©s dans les Ă©coles et lycĂ©es hĂŽteliers. Ces Ă©tablissements permettent aux Ă©lĂšves de mettre en pratique leur formation en situation rĂ©elle et d’acquĂ©rir de l’expĂ©rience, le tout sous l’Ɠil de leurs professeurs. Cuisinier, pĂątissier, sommelier, serveur, barman : tous les mĂ©tiers y sont reprĂ©sentĂ©s, comme dans un “vrai” restaurant.

En contrepartie, vous devez respecter certaines rĂšgles et accepter quelques contraintes :