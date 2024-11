🤣 On peut rire de tout ! 🤣 It’s tiiiiiiiiiiime !

Alors que Mariah Carey vient de sortir son iconique vidéo de lancement de Noël, la SNCF nous annonce de nouvelles grèves pour les fêtes de fin d’année. Cette année, l’artiste fête les 30 ans de la sortie du célèbre titre «All I want for Christmas is you». Depuis trois décennies, Mariah Carey domine l’univers musical de Noël grâce à son titre. Au niveau planétaire, elle engrange plus de 2 milliards d’écoutes sur la plateforme Spotify. Ce titre lui aurait rapporté pas moins de 2,5 millions d’euros par an depuis sa sortie, soit plus de 75 millions d’euros en 30 ans.

