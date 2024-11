On peut rire de tout ! Donald Trump veut créer une ligue avec des combattants migrants.

Donald Trump, élu 47e président des Etats-Unis ce mercredi, a proposé que l’UFC, l’organisation américaine de MMA, crée une ligue avec des combattants migrants.

Lors d’un meeting à Pittsburgh (Pennsylvanie) a déclaré avoir demandé à Dana White, président de l’UFC, de créer «une ligue de migrants» pour les faire combattre contre les champions actuels. Il a indiqué que «les migrants pourraient gagner», et que « cela montrerait à quel point ils peuvent être méchants».

En plus de Dana White, Donald Trump, souvent présent aux soirées de l’UFC (il était présent en juin dans le New Jersey) a également reçu le soutien de Joe Rogan, ancien combattant et animateur d’un podcast sur le MMA.