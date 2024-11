C’était un certain 13 novembre… 2015 : Paris meurtri par des attaques islamistes

Des explosions ont secoué l’entrée du stade de Saint-Denis, où se tenait un match amical entre la France et l’Allemagne en présence du président de la République. Parallèlement, le Bataclan et des terrasses de cafés voisines ont été le théâtre d’une attaque sanglante dans le 11ème arrondissement de Paris, marquant ainsi le début d’une nuit tragique. Les hôpitaux parisiens ont été transformés en hôpitaux de campagne pour accueillir les 130 victimes (en excluant les sept assaillants) et les 350 blessés.

Cela a été l’attentat terroriste le plus meurtrier en Europe depuis l’attaque à la gare d’Atocha à Madrid le 11 mars 2003, qui a fait 191 morts.

Dix ans se sont écoulés depuis les terribles événements de 2015, marqués par les attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo, un supermarché Hyper Kasher et des policiers, ainsi que les attentats du 13 novembre. Bien que de nombreuses tentatives d’attentats aient été contrecarrées par les autorités mobilisées, l’islamisme continue de représenter une menace persistante.

Michel Taube