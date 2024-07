Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 9 : Angola, Luanda, Morro da Cruz, baptistaire pour les esclaves

Jusqu’au 29 août, Opinion Internationale vous invite à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire de nos libertés.



Morro da Cruz : visite aujourd’hui du baptistaire pour les esclaves à Luanda en Angola

Le Musée du Morro da Cruz (Tertre de la Croix), Musée National de l´Esclavage, est situé dans la banlieue sud de Luanda, capitale angolaise dont l’évolution a été marquée par son rôle, jusqu’au milieu du XIXème, comme centre de réception, concentration et exportation de la main-d’œuvre noire. Plus d’un million d’esclaves ont ainsi été arrachés de l’actuel territoire angolais pour être envoyés vers le Golfe de Guinée, les Amériques – notamment le Brésil – et les Caraïbes.

Le caractère lucratif de ce « négoce des esclaves », se traduira, entre autres signes d’opulence, par la construction de divers palais et autres résidences, telles que le Musée du Morro da Cruz (Tertre de la Croix).

Le musée, situé dans une chapelle du XVIIème, est le lieu où les esclaves étaient baptisés avant d’embarquer dans les navires négriers. Une bulle papale prescrivait en effet l’obligation de convertir au christianisme les contingents de travailleurs esclaves africains avant leur embarquement vers l’Outre-Atlantique. Le négociant portugais, maître des lieux, a donc fait construire un édifice baptistaire, épargné et aujourd’hui classé patrimoine culturel national.