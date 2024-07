Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 4 : Chili, Santiago : le Palais que hante la mémoire d’Allende

Jusqu’au 29 août, Opinion Internationale vous invite à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire des libertés.

Palais de la Moneda : rendez-vous aujourd’hui dans le Palais où le seul président de gauche élu au suffrage universel à l’époque mourut pour la liberté

Le Palais de La Moneda, ou La Moneda, à Santiago du Chili, est le siège de la présidence du Chili. C’est dans ses murs, dans le bureau présidentiel, que Salvador Allende est retrouvé mort le 11 septembre 1973.

Le palais est partiellement détruit lors des bombardements du coup d’Etat dirigé par Augusto Pinochet alors que ce bâtiment était le symbole de l’indépendance nationale, de la tradition républicaine et une expression du progrès social. Il est complètement consumé et détruit par les forces militaires qui avaient pourtant juré fidélité à la nation et à sa constitution. L’attaque par des avions de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) annonce la fin de l’ère républicaine et démocratique.

La Moneda fut restaurée et réhabilitée le 11 mars 1981 . L’ancien président de la République Ricardo Lagos a décidé de l’ouvrir au public. Il est possible de le visiter pendant certaines heures de la journée.

En 2001, le président Ricardo Lagos a fait rénover la façade de la Moneda ; des fragments de balles tirées le 11 septembre 1973 lors du coup d’État ont été retrouvés. La Moneda a été repeinte en blanc.

Actuellement, la Moneda est le siège de la présidence de la République et de trois ministères, dont celui de l’Intérieur, ainsi que du secrétariat général de la Présidence et du gouvernement.